В Орле выберут самого талантливого предпринимателя Стартовал прием заявок на конкурс «Бизнес поколение — 2020».





К участию допускаются предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет, чей бизнес зарегистрирован на территории Орловской области. Победителей будут выбирать в нескольких номинациях – это и проекты, пропагандирующие здоровый образ жизни, и социальное предпринимательство, и производство собственного продукта. Все подробности – на сайте мэрии. Документы принимаются до 19 мая.





Мария Семак

25 марта 2020 года



