38-летний орловец задержан за кражу

Инцидент произошел в продуктовом магазине, расположенном в Железнодорожном районе Орла. Местный житель совершил попытку хищения продуктов питания. Действия злоумышленника были своевременно замечены работниками торгового зала, после чего администратор нажал КТС.



Получив сигнал о происшествии, наряд Росгвардии незамедлительно выдвинулся по указанному адресу. Правоохранители выяснили, что «покупатель» спрятал во внутренних карманах верхней одежды дорогостоящие товары и задержали данного гражданина.



Как выяснилось, ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за ряд правонарушений. Впоследствии силовики передали рецидивиста сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.





Орловское Информбюро

24 марта 2020 года



