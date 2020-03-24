Орловские налоговики призывают сократить визиты в инспекцию Это связано с режимом повышенной готовности, введенным на территории Орловской области, а также в целях предупреждения распространения коронавируса (COVID-19).





ИФНС России по г. Орлу рекомендует гражданам и представителям бизнеса соблюдать правила профилактики инфекционных заболеваний и максимально минимизировать посещение общественных мест, в том числе, операционного зала инспекции.



Для получения информации по интересующим вопросам налоговики рекомендуют обращаться в письменной форме посредством: почтовой связи; онлайн-сервисов ФНС России: «Обратиться в ФНС», личный кабинет налогоплательщика; телекоммуникационных каналов связи; телефона Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.



Кроме того, налоговая инспекция по городу Орлу сообщает об отмене изменения графика работы в апреле, анонсируемого ранее. Инспекция продолжит работу в штатном режиме. Уточнить график работы налогового органа можно на сайте ФНС России в рубрике «Контакты».





Орловское Информбюро

24 марта 2020 года



