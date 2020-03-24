Сегодня Орловщина попала на карту регионов, где выявили коронавирус Тесты подтвердили два случая.





Заболевшие коронавирусом в Орле есть. Результаты подтвердил Новосибирский центр вирусологии, куда были направлены тесты, взятые у орловцев. Ситуацию прокомментировал губернатор области Андрей Клычков. Он отметил, что все региональные службы сработали оперативно, информация была получены вовремя.



Андрей Клычков губернатор Орловской области: «На сегодняшний день мы обладаем всей информацией о контактах – всего два человека в контактной группе».

Речь идет о супружеской паре, которая прилетела недавно из Чехии в Москву, где сразу были сданы первичные анализы. Вернувшись в Орел, они находились на карантине. Уже сейчас супруги находятся в Боткинской больнице Орла. Ребенок семейной пары сейчас находится в научно-клиническом медцентре имени Круглой. На сегодняшний день угрозы для его здоровья нет.



Людмила Крылова, главный врач НКМЦ имени З. Круглой: «Ребенок находится в удовлетворительном состоянии, клинических проявлений не было и до настоящего времени нет. проводилось дважды контрольное исследование на коронавирус. Исследования все отрицательные».

В настоящее время в инфекционном отделении Боткинской больницы находится 8 человек с подозрением на коронавирус, все они недавно вернулись из стран Европы.



Александр Лялюхин, главный врач городской больницы им. Боткина:«В основном, это люди молодые, они социально активны, и, несмотря на всяческие предостережения, не отказываются от туристических поездок в неблагополучные страны, в том числе и Европы. Некоторые находились не просто в туристических поездках, некоторые там работают, некоторые учатся».

Александр Лялюхин отметил, что состояние этих пациентов стабильное.



И сегодня вечером, в прямом эфире в Инстаграм губернатор ответил на вопросы орловцев. Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под контролем. В ближайшее время будет дополнительно закуплено 80 000 масок и скоро орловцы смогут пройти тестирование на коронавирус. Как дальше будет складываться ситуация в регионе, зависит от каждого из нас





Юлия Опанасюк

24 марта 2020 года



