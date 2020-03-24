В орловских храмах совершается ежедневная молитва в связи с угрозой распространения COVID-19

Духовенство совершает соборные молебны в 16:30. Во всех монастырях и приходах в эти дни звучит «Молебное пение во время губительного поветрия и смертоносныя заразы», сообщает сайт Орловской митрополии.



17 марта 2020 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви утверждена инструкция, в которой меняются правила проведения церковных служб и таинств.





Орловское Информбюро

24 марта 2020 года



