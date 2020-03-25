У орловских коз обнаружена протозойная болезнь Болеет в основном молодняк.





Как сообщает Орловский референтный центр Россельхознадзора, при проведении исследований обнаружены ооцисты эймерий.



Результаты лабораторных исследований направлены ветеринарным специалистам с целью назначения эффективного лечения.



Эймериоз – протозойная болезнь коз, наблюдающаяся преимущественно у молодняка, характеризуется повреждением кишечника, диареей, анемией и истощением животных. Обычно болеют козлята 1-3-месячного возраста, иногда и более взрослые животные. Заражается молодняк уже в первые дни жизни. Важную роль в распространении инвазии играют взрослые животные, которые являются эймерионосителями и широко загрязняют окружающую среду.



Молодняк может заразиться при сосании загрязненного вымени, облизывании шерсти, поедании кормов с пола.





Орловское Информбюро

25 марта 2020 года



