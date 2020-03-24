Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Коронавирус - на Орловщине. Заболевание выявлено у двух человек.



- Стоп, игра! «Колесо Фортуны» развернулось против владельцев казино.



- Добро пожаловаться... дистанционно. В администрации Орла ограничили прием посетителей.



- Мы нашли героев орловских писем из опаленного войной 43-го года.



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Вести-Орёл

24 марта 2020 года



