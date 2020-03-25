В орловском дворе не разъехались два авто

Есть пострадавшие.

24 марта в 8:55 23-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла», следовал по прилегающей территории в районе д. 28 по ул. Тургенева, где произошло столкновение с автомобилем «Рено Логан» под управлением водителя, который следовал впереди попутно.

В 11 часов пассажир автомобиля «Рено» обратился за помощью в медучреждение, после осмотра направлен на амбулаторное лечение.

За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.