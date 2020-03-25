В Орловской области - более 2 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Каждая тест-система позволяет провести 100 лабораторных исследований на коронавирус. Также завершается подготовка к работе центра, в котором все желающие смогут пройти добровольное тестирование на коронавирус. Организационные мероприятия планируется завершить к концу этой недели. Кроме того, планируется поставка 80 тысяч медицинских масок в наш регион. Этот вопрос обсуждался губернатором области с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым на селекторном совещании в режиме видеоконференции, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

25 марта 2020 года



