В Орловской области - более 2 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса

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В Орловской области - более 2 тысяч тест-систем для диагностики коронавирусаОб этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Каждая тест-система позволяет провести 100 лабораторных исследований на коронавирус.
Также завершается подготовка к работе центра, в котором все желающие смогут пройти добровольное тестирование на коронавирус. Организационные мероприятия планируется завершить к концу этой недели.
Кроме того, планируется поставка 80 тысяч медицинских масок в наш регион. Этот вопрос обсуждался губернатором области с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым на селекторном совещании в режиме видеоконференции, сообщает
информационный портал Орловской области.
Орловское Информбюро
25 марта 2020 года