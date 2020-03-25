В Орле маршрутка уронила пассажира

ДТП произошло днем 24 марта.

Водитель, управляя автобусом ПАЗ, следовал по ул. Металлургов, и в районе д.153 по Московскому шоссе произошло падение пассажира. 57-летняя женщина получила телесные повреждения. Она была доставлена в ООКБ, направлена на амбулаторное лечение.

За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.