В Орле маршрутка уронила пассажира

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В Орле маршрутка уронила пассажираДТП произошло днем 24 марта.
Водитель, управляя автобусом ПАЗ, следовал по ул. Металлургов, и в районе д.153 по Московскому шоссе произошло падение пассажира. 57-летняя женщина получила телесные повреждения. Она была доставлена в ООКБ, направлена на амбулаторное лечение.
За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.
Орловское Информбюро
25 марта 2020 года