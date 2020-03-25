Спасатели обезвредили снаряды времен войны

24 марта сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Мценский район, где изъяли и уничтожили по одному снаряду калибра 150 и 122 мм. В Троснянском районе был обезврежен 45-мм снаряд.

За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 122 раза, из них – 98 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 24 – на различные происшествия.