В Орловской области сгорели дача, нежилой дом и автомобили

В 16:52 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании дачного дома в СНТ «Ягодка» в городе Орле. В результате пожара дачный дом выгорел изнутри на площади 30 квадратных метров, кровля выгорела. Рядом выгорели навес и автомобиль «Форд Фокус».

В ночь на 25 марта загорелся нежилой дом в селе Знаменское. Сообщение о возгорании поступило в 01:59. В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 30 квадратных метров, кровля выгорела.

Сегодня ближе к шести часам утра загорелся автомобиль на улице Матроса Силякова в городе Орле. В результате пожара в автомобиле «Рено Логан» выгорел салон, заднее левое колесо, повреждено лакокрасочное покрытие.

Причина пожаров и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.

За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 122 раза, из них – 98 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 24 – на различные происшествия.