Два пожара произошли сегодня под утро на улице Матроса Силякова

В одном из пожаров погиб человек.

В 04:02 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании комнаты в пятиэтажном дома на улице Матроса Силякова в городе Орле. В 04:10 было обнаружено тело мужчины 1955 года рождения. В результате пожара комната на втором этаже выгорела по всей площади – 12,5 квадратных метров.

В 05.39 поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Матроса Силякова в городе Орле. В результате пожара в автомобиле «Рено Логан» выгорел салон, заднее левое колесо, повреждено лакокрасочное покрытие. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.

За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 122 раза, из них – 98 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 24 – на различные происшествия.

Фото ГУ МЧС по Орловской области