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В Орловской области осужденный пытался дать взятку за досрочное освобождение


По данным следствия, 43-летний осужденный в феврале 2020 года, находясь в помещении служебного кабинета ФКУ КП-7 УФСИН России по Орловской области, лично передал взятку в размере 80 тысяч рублей должностному лицу колонии за оказание содействия в его условно-досрочном освобождении.
 
Преступление выявлено сотрудниками УФСИН России по Орловской области.
 
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.



Орловское Информбюро
25 марта 2020 года
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