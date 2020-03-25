Культработник - не профессия, а призвание

Заведующая Гремячинским сельским клубом Ольга Ретинская не дает сельчанам скучать.

Сегодня - День работников культуры. В орловской области работает более 700 больших и маленьких очагов культуры. Это библиотеки, клубы, дома культуры. Десятки тысяч мальчишек и девчонок благодаря им учатся любить и ценить прекрасное, да и взрослые там с удовольствием проводят свободное время.

Наша съемочная группа познакомилась с руководителем сельского клуба в селе Гремячье Покровского района. Ольга Ретинская так организовала работу, что клуб стал местом притяжения и детей, и взрослых. В клубе все поют и танцуют, ставят спектакли, придумывают конкурсы. К каждому празднику готовится новая программа. Если нет календарных праздников, то их придумывают сами и отмечают на зависть соседям.

Энтузиазм руководителя поддерживают все и помогают кто чем может. Оценили ее работу и на областном уровне - в прошлом году Ольга Ретинская стала обладательницей титула «Женщина года Орловской области».