Мартовское заседание Орловского облсовета пройдёт в ограниченном режиме 45-е заседание состоится 25 марта в круглом зале администрации Орловской области.





В связи с введением мер повышенной безопасности из-за угрозы распространения коронавируса и других вирусных инфекций мероприятие пройдёт в усечённом формате. Участниками станут парламентарии и выступающие по вопросам повестки дня, сообщает сайт Орловского облсовета.



Онлайн трансляцию заседания можно будет посмотреть на портале Орловской области.



Заседание начнётся в 10:00.





Орловское Информбюро

25 марта 2020 года



