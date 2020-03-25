В Ливнах ветврач разрешил продавать продукцию с истекшим сроком годности

Специалист, оформивший документы на данную продукцию, привлечен к административной ответственности.

30 января ветеринарным врачом Ливенской районной станции по борьбе с болезнями животных были сформированы три электронных ветеринарных сопроводительных документа на продукцию из мяса птицы, срок годности которой истек 25 ноября 2019 года.

Факты были выявлены благодаря системе «Меркурий». На основании полученных данных Управление Россельхознадзора организовало в отношении Ливенской районной станции по борьбе с болезнями животных внеплановую документарную проверку. В ходе проверки факты нарушения действующего ветеринарного законодательства подтвердились.

Ветврач привлечен к административной ответственности в виде штрафа в соответствии с ч. 1 ст. 10.6. КоАП РФ, сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.