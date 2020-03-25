Смертельное ДТП в Свердловском районе Орловской области ДТП произошло на автодороге Глазуновка – Змиевка.





При столкновении автомобилей «Нива» и «Мерседес» погибли оба водителя. По предварительным данным водитель «Нивы» допустил выезд на полосу встречного движения. Пассажир «Мерседеса» доставлен в Змиевскую ЦРБ, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



ДТП произошло около 10 часов на 12 км. автодороги «Змиевка - Глазуновка – Тросна».



На месте аварии работает наш корреспондент. Подробности уточняются.









Иван Суверин

25 марта 2020 года



