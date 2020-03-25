В Орле стали чаще выпивать на улице

Сотрудниками Росгвардии пресечены случаи распития алкогольных напитков в общественных местах.

На улицах Герцена, Маринченко, Игнатова, а также в Шпагатном переулке были задержаны граждане в состоянии алкогольного опьянения, употребляющие крепкие алкогольные напитки во дворах многоквартирных домов, на детских площадках и остановках общественного транспорта, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области доставили четырех мужчин в возрасте от 47 до 68 лет в отделения полиции. Задержанные граждане ранее привлекались к административной ответственности.

В целях предотвращения подобных инцидентов жителям региона необходимо помнить об ответственности согласно ст. 20.20 КОАП РФ за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах либо за употребление наркотических, психотропных препаратов.