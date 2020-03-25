В аварии с фурой погиб водитель легкового автомобиля ДТП произошло сегодня на 29-м километре трассы Орел – Тамбов.





Автомобиль «Лада Калина» столкнулась с автомобилем ДАФ. В результате столкновения автомобиль загорелся. Возгорание было ликвидировано. В настоящее время ведутся работы по деблокированию молодого водителя «Лады», который погиб на месте происшествия.

На месте работает наш корреспондент. Подробности уточняются.





Иван Суверин

25 марта 2020 года



