Орловским работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы лиц старше 60-ти лет Об этом накануне говорил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в Instagram.





По словам главы региона, это необходимо перевести на удаленный режим работы лиц старше 60-ти лет, чтобы максимально снизить риск заболевания пожилых людей.



С 6 апреля медучреждения региона смогут проверять всех желающих - такая информация прозвучала сегодня на заседании оперативного штаба.



Под медицинским наблюдением сейчас находятся 496 человек, 356 - на самоизоляции. В ходе специального рейда проверялось, как орловцы соблюдают режим карантина. Проверили 66 человек, только одного не оказалось дома.





Антон Киселёв

25 марта 2020 года



