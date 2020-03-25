В Орле обсудили готовность медучреждений к приему больных COVID-19 Об этом сегодня речь шла на заседании регионального оперативного штаба, которое провел губернатор Орловской области Андрей Клычков.





На данный момент в регионе введен режим повышенной готовности. В связи с этим на заседании штаба акцент был сделан на вопросах готовности лечебных учреждений к оказанию медицинской помощи при осложнении эпидемической ситуации, подготовки отдельного медицинского учреждения для приёма больных с новой коронавирусной инфекцией. Сегодня специализированные боксы оборудованы на базе городской больницы им. Боткина. В случае необходимости дополнительные койки для больных запланированы в корпусе Областного противотуберкулезного диспансера, сообщает информационный портал Орловской области.



В настоящее время в Орловской области 496 человек находятся под наблюдением, из них 11 − помещены под наблюдение в медучреждения: городскую больницу им. С.П. Боткина и инфекционное отделение НКМЦ им. З.И Круглой. 2 случая заражения опасной инфекцией подтверждены.





Орловское Информбюро

25 марта 2020 года



