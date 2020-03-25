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На перекрестке улиц Генерала Родина и Полесская в Орле необходим светофор

Так считают инспекторы и общественники. Активисты ОНФ и сотрудники Госавтоинспекции города Орла обратились в администрацию города с просьбой установить светофор на этом перекрестке.


Т-образный перекресток Генерала Родина - Полесская в городские сводки ДТП попадал уже не раз. Отсюда медики госпитализировали и водителей, и пассажиров, и пешеходов.

Пешеходы, по мнению инспекторов, особенно уязвимы на этом участке дороги, и существующий нерегулируемый пешеходный переход проблемы не решает. Одно ДТП было уже в этом году - при наезде пострадал пешеход.

На основании множества писем и жалоб опасный участок попал в поле зрения ОНФ. «Фронтовики» согласны с инспекторами: светофор поможет снять проблему аварийности. В ГИБДД уверены, что даже пешеходный светофор принесет пользу, сделав перекресток более предсказуемым. Теперь активисты и полицейские ждут решений орловской мэрии по внесенным предложениям.


Иван Суверин
25 марта 2020 года
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