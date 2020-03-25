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В этом году Орловскую область на всероссийском конкурсе «Учитель года» в Волгограде представит Анна Пикалина


Учитель английского языка Анна Пикалина в 23-й школе работает всего шесть лет, но столь небольшой стаж не помешал выиграть сначала в городском этапе, а затем и в региональном. Причем задания конкурса были связаны не только с преподаванием своего предмета. Конкурсанты проводили открытые уроки, классные часы, лекции на разные темы и даже принимали участие в спортивно-интеллектуальной эстафете.

Анна Пикалина, победитель областного конкурса «Учитель года 2020»: «Мы пробовали себя и в скалолазании, и других спортивных конкурсах. Смотрели на то, как человек себя ведет. Одно из качеств, которое мне помогло победить, это умение общаться с людьми и умение вести себя в стрессовой ситуации».

Идея, с которой Анна пришла на конкурс, - развитие гибких навыков. Именно это она использует и в работе с учениками, и в конкурсных заданиях. Это, прежде всего, умение правильно воспринимать прочитанную или услышанную информацию и управлять эмоциями и временем. По мнению учителя английского, именно гибкие навыки помогут добиться успеха в любом деле. Ее победа в конкурсе уже эту теорию оправдала. А в сентябре свои умения и навыки Анне Пикалиной предстоит продемонстрировать в Волгограде на всероссийском этапе конкурса «Учитель года».


Татьяна Тимохина
25 марта 2020 года
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