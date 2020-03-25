Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Лучший способ обезопасить себя - самоизоляция. Об этом сегодня говорили на заседании оперативного штаба



- В новом режиме работают почти все службы и ведомства региона



- Расскажем, как теперь организован прием заявлений в мэрии Орла.



- И классный час проведет, и покажет класс в спортивной эстафете. Лучший учитель года региона живет в Орле. Мы узнали, в чем секрет успеха.



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Вести-Орёл

25 марта 2020 года



