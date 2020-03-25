На нарушение самоизоляции - накажут Об этом сегодня говорил губернатор Орловской области.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Люди, не переходящие на самоизоляцию, прибывшие из опасных стран, попадают под как административную, так и уголовную ответственность в случае нанесения ущерба или заражения тех, кто может оказаться рядом».

Так, в Уголовном кодексе есть статья 236 – «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Согласно пункту первому, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, согласно пункту второму, наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.





Как рассказал глава региона, под медицинским наблюдением сейчас находятся 496 человек, 11 из них - те, у кого проявились симптомы заболевания коронавирусом, - находятся на карантине в больницах, 321 житель региона - на самоизоляции.



В ходе специального рейда по соблюдению орловцами карантинного режима были проверены 66 человек. Только одного не оказалось дома. В связи с этим всех, кто сейчас находится на карантине и самоизоляции, специалисты регионального Роспотребнадзора вместе с сотрудниками МВД будут уведомлять о требованиях постановления главного государственного санитарного врача.





Антон Киселёв

25 марта 2020 года



