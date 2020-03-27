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Сегодня последний день, когда можно оценить проектные предложения по благоустройству Парка Победы и Дворянского гнезда

Напомним, чтобы благоустроить эти территории, был организован Открытый всероссийский архитектурно-строительный конкурс.


Ознакомиться с проектными предложениями можно на сайте конкурса.

Своё мнение граждане могут передать любым из четырёх способов:

- позвонить в рабочее время с 9.00 до 18.00 на «горячие линии» конкурса (4862) 59-79-20, 59-79-14, 59-78-49, 59-79-32;

- отправить по электронной почте konkurs@orelmail.ru;

- оставить комментарий под закреплённой записью в одной из групп департамента по проектам развития территорий Орловской области в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», Instagram или Яндекс.Район;

- написать на WhatsApp или Viber на номер 8 (953) 814 2519.

Организатор конкурса — департамент по проектам развития территорий Орловской области, — учтёт все поступившие мнения при определении победителя, сообщает сайт городской администрации.


Орловское Информбюро
25 марта 2020 года
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