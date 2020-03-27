Сегодня последний день, когда можно оценить проектные предложения по благоустройству Парка Победы и Дворянского гнезда

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Сегодня последний день, когда можно оценить проектные предложения по благоустройству Парка Победы и Дворянского гнездаНапомним, чтобы благоустроить эти территории, был организован Открытый всероссийский архитектурно-строительный конкурс.
Ознакомиться с проектными предложениями можно на сайте конкурса.
Своё мнение граждане могут передать любым из четырёх способов:
- позвонить в рабочее время с 9.00 до 18.00 на «горячие линии» конкурса (4862) 59-79-20, 59-79-14, 59-78-49, 59-79-32;
- отправить по электронной почте konkurs@orelmail.ru;
- оставить комментарий под закреплённой записью в одной из групп департамента по проектам развития территорий Орловской области в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», Instagram или Яндекс.Район;
- написать на WhatsApp или Viber на номер 8 (953) 814 2519.
Организатор конкурса — департамент по проектам развития территорий Орловской области, — учтёт все поступившие мнения при определении победителя, сообщает сайт городской администрации.
Орловское Информбюро
25 марта 2020 года