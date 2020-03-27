За прошедшие сутки орловские спасатели выезжали на тушение горящей растительности 80 раз Термоточки зафиксированы во всех районах области.





Общая площадь горения составила порядка 73 гектаров. Всего же, с 20 февраля, когда был зафиксирован первый случай, пожарная техника на тушение горящей растительности выезжала 426 раз. В МЧС еще раз напоминают: сжигание травы и мусора не проходит бесследно - как для природы, так и для человека. Уже составлено четыре протокола. Штраф наложен на двух физических лиц. Еще в одном случае орловец отделался предупреждением.





Надежда Невматулина

25 марта 2020 года



