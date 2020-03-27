Сегодня в Свердловском районе произошло два смертельных ДТП Аварии на автодорогах Змиевка - Глазуновка и Орел - Тамбов произошли с интервалом в два часа. В первом происшествии погибли двое, во втором - один человек.





Единственный очевидец столкновения Нивы и Мерседеса на дороге районного значения успел сообщить инспекторам, что ДТП спровоцировал водитель отечественной легковушки. По словам полицейских, у водителя Нивы шансов на выживание не оставалось. Что касается Мерседеса, то он был деформирован не так значительно. Исправно отработали подушки безопасности, но водителя иномарки это все равно не спасло.



Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «В результате данного ДТП оба водителя скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир автомобиля «Мерседес» был госпитализирован».

На месте еще работала следственно-оперативная группа Свердловского райотдела, когда полицейским пришло сообщение о новой трагедии. Она случилась уже на федеральной автодороге, ближе к Орлу. Там трассу не поделили Лада Калина и грузовой DAF. При столкновении отечественная легковушка загорелось, но огонь удалось сбить очевидцам аварии. На месте ДТП прибывшие пожарные насчитали больше 10-и использованных огнетушителей. В легковом автомобиле находился пострадавший без признаков жизни. Пожарные попытались извлечь водителя, но искореженная Лада оказалась «крепким орешком». Довести начатое до конца свердловским огнеборцам помогли подоспевшие к месту происшествия спасатели техногенной группы. Им удалось освободить тело погибшего от смертельных железных объятий. К этому времени инспекторы уже выяснили фабулу ДТП.



Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Водитель 1984 года рождения управлял автомобилем «Лада Калина» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем DAF».

Водитель фуры в ДТП не пострадал.





Иван Суверин

25 марта 2020 года



