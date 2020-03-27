В Орле общественники ведут мониторинг цен на товары Проверить продовольственные магазины решили молодогвардейцы.





Цель - сравнить цены с теми, которые были на прилавках буквально месяц назад. Рейды проводятся регулярно. Под контроль попали уже больше 20 магазинов Орла. Как сообщили активисты, завышения цен, как и дефицита товаров, выявлено не было, хотя в Интернете появляются фото с пустыми полками в магазинах. Также в Интернете появляется ложная информация о самом коронавирусе. Для этого был создан дистанционный центр, сотрудники которого отслеживают подобные сообщения. За распространение ложной информации может грозить штраф.



Паниковать не стоит, но если вы все же заметили увеличение цены на товар, сразу сообщите об этом в отделение «Молодой Гвардии» - информацию обязательно проверят. Хотя сами магазины вряд ли начнут выставлять ценник больше положенного - они приходят автоматически.



Пустых полок во время рейда замечено не было. Товары поступают вовремя - график не сбивается. Закупаться или нет немыслимым количеством товаров - это уже дело каждого.





Всеволод Трифонов

25 марта 2020 года



