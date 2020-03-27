пятница 27.03.2020 18:58:51 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Орле общественники ведут мониторинг цен на товары

Проверить продовольственные магазины решили молодогвардейцы.


Цель - сравнить цены с теми, которые были на прилавках буквально месяц назад. Рейды проводятся регулярно. Под контроль попали уже больше 20 магазинов Орла. Как сообщили активисты, завышения цен, как и дефицита товаров, выявлено не было, хотя в Интернете появляются фото с пустыми полками в магазинах. Также в Интернете появляется ложная информация о самом коронавирусе. Для этого был создан дистанционный центр, сотрудники которого отслеживают подобные сообщения. За распространение ложной информации может грозить штраф.

Паниковать не стоит, но если вы все же заметили увеличение цены на товар, сразу сообщите об этом в отделение «Молодой Гвардии» - информацию обязательно проверят. Хотя сами магазины вряд ли начнут выставлять ценник больше положенного - они приходят автоматически.

Пустых полок во время рейда замечено не было. Товары поступают вовремя - график не сбивается. Закупаться или нет немыслимым количеством товаров - это уже дело каждого.


Всеволод Трифонов
25 марта 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.