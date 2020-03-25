Следующая неделя – с 30 марта по 5 апреля – объявлена в РФ нерабочей с сохранением зарплаты

Владимир Путин: «Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А! Меня это не коснется». Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома».