Следующая неделя – с 30 марта по 5 апреля – объявлена в РФ нерабочей с сохранением зарплаты Об этом заявил в своем обращении к гражданам страны президент России Владимир Путин. Обращение главы государства транслировал телеканал «Россия 24».





Следующая неделя – с 30 марта по 5 апреля – объявлена в РФ нерабочей с сохранением зарплаты. Нерабочими днями объявлены также 28 и 29 марта.



Как отметил президента, длинные выходные позволят снизить скорость распространения коронавируса COVID-19.



Президент призвал граждан предельно серьезно отнестись к рекомендациям врачей и властей, проявить ответственность и оставаться дома.

Владимир Путин: «Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А! Меня это не коснется». Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома».

Владимир Путин призвал наиболее уязвимые группы населения быть особенно внимательными. Речь идет о людях старшего поколения и о тех, кто страдает хроническими заболеваниями.





Орловское Информбюро

25 марта 2020 года



