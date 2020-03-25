Игорь Тиньков прощается с Липецком Политик провел последнюю пресс-конференцию в качестве спикера липецкого городского Совета. В ближайшие дни Игорь Тиньков оставляет свой пост и уезжает работать в Орловскую область.









Игорь Тиньков сложит полномочия 31 марта. А уже в апреле приступит к обязанностям заместителя губернатора Орловской области.

Новая должность липецкого политика — заместитель председателя правительства Орловской области по инфраструктуре. Игорь Тиньков будет курировать сферу ЖКХ, сообщают "Вести-Липецк" Игорь Тиньков сложит полномочия 31 марта. А уже в апреле приступит к обязанностям заместителя губернатора Орловской области.





Орловское Информбюро

25 марта 2020 года



