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Глава государства сообщил о дополнительных мерах, которые позволят обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержку малого и среднего бизнеса

Об этом Владимир Путин говорил в своем обращении к гражданам страны.


В своем обращении к гражданам России в связи с угрозой новой коронавирусной инфекции президент РФ сообщил о реализации следующих первоочередных мер.

Так, президент РФ сообщил, что имеющие право на материнский капитал семьи в течение трех ближайших месяцев будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет. Такая поддержка семьям с детьми будет оказываться уже с апреля.

Глава государства отметил, что такая поддержка будет важна для семей, в которых дети не посещают ясли или детские сады, и для родителей, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком или на больничном.

Также Путин поручил правительству ускорить выплаты на детей от трех до семи лет включительно и ввести эту меру на месяц раньше, чем планировалось — не в июле, а уже в июне.

Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям. Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку, - отметил президент.

Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей соответственно должны быть осуществлены до майских праздников, раньше обычного, уже в апреле.

Владимир Путин отметил необходимость поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу и предложил установить норму: выплаты по больничному должны рассчитываться исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года.

Предложено также увеличить выплату пособия по безработице. Сейчас она ограничена суммой в 8 тысяч рублей в месяц. Владимир Путин предложил поднять ее до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей.

Президент страны предложил предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.

Не оставят без внимания малый и средний бизнес, особенно в сфере услуг. Именно они сталкиваются сейчас с объективными трудностями, с сокращением заказов, снижением выручки. Как отметил президент, нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит – сохранить своих сотрудников. А главная задача - обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы.

С полным текстом обращения можно ознакомиться на официальном сайте Президента России.


Орловское Информбюро
25 марта 2020 года
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