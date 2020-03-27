В Орле участковые контролируют соблюдение режима самоизоляции жителями региона, прибывшими из-за рубежа

Орловские полицейские оказывают содействие подразделениям Роспотребнадзора и органам здравоохранения в проведении мероприятий по контролю за пребыванием (проживанием) на территории региона граждан, прибывающих их стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением COVID-19.



Кроме того, сотрудники полиции напоминают об ответственности предусмотренной статьями 19.4 и 19.5 КоАП РФ, а также по статье 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил).



На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» лицам, прибывшим на территорию РФ предписано:



- Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию, организованную в субъекте Российской Федерации.

- В случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем прибытии на территорию Российской Федерации.

- Выполнять требования по изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.



УМВД информирует: лицам, прибывшим на территорию Орловской области из-за границы, необходимо незамедлительно сообщать о своём возвращении в региональный Департамент здравоохранения по номеру: 8(4862)44-23-05 (телефон многоканальный) и 8(4862)43-53-25. Получить консультацию, передать информация можно по телефону отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области по номеру 8(4862)42-91-82 (в рабочее время с 9.00 до 18.00).



В случае установления факта нарушения лицом предписания государственного органа, обладающего властными полномочиями, может наступать административная ответственность по статьям 19.4 и 19.5 КоАП Российской Федерации.

Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль



1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), государственный финансовый контроль, должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей.



Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль



1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.



УМВД России по Орловской области обращается к гражданам с просьбой проявить сознательность, не нарушая действующее законодательство и выполняя рекомендации органов здравоохранения.





Пресс-служба УМВД РФ по Орловской области

25 марта 2020 года



