Глава государства предложил перенести срок голосования по поправкам в Конституцию РФ

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Глава государства предложил перенести срок голосования по поправкам в Конституцию РФОб этом Владимир Путин говорил сегодня в своем обращении к гражданам страны.
Президент страны предложил перенести срок голосования по поправкам в Конституцию РФ. Как отметил Владимир Путин, сейчас, при угрозе распространения коронавирусной инфекции, для всех граждан стоит задача максимально снизить риски.
Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату.
Владимир Путин: «Естественно, возникает вопрос и об организации Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, с предварительно определённой датой – 22 апреля. Вы знаете, как серьезно, насколько серьёзно я к этому отношусь. И конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу – принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества.
Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования».
С полным текстом обращения можно ознакомиться на официальном сайте Президента России.
Орловское Информбюро
25 марта 2020 года