Глава государства предложил перенести срок голосования по поправкам в Конституцию РФ Об этом Владимир Путин говорил сегодня в своем обращении к гражданам страны.





Президент страны предложил перенести срок голосования по поправкам в Конституцию РФ. Как отметил Владимир Путин, сейчас, при угрозе распространения коронавирусной инфекции, для всех граждан стоит задача максимально снизить риски.

Владимир Путин: «Естественно, возникает вопрос и об организации Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, с предварительно определённой датой – 22 апреля. Вы знаете, как серьезно, насколько серьёзно я к этому отношусь. И конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу – принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества. Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату.



Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования».



С полным текстом обращения можно ознакомиться на официальном сайте Президента России.





Орловское Информбюро

25 марта 2020 года



