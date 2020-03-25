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Глава государства предложил перенести срок голосования по поправкам в Конституцию РФ

Об этом Владимир Путин говорил сегодня в своем обращении к гражданам страны.


Президент страны предложил перенести срок голосования по поправкам в Конституцию РФ. Как отметил Владимир Путин, сейчас, при угрозе распространения коронавирусной инфекции, для всех граждан стоит задача максимально снизить риски.
Владимир Путин: «Естественно, возникает вопрос и об организации Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, с предварительно определённой датой – 22 апреля. Вы знаете, как серьезно, насколько серьёзно я к этому отношусь. И конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу – принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества.
Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату.

Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования».

С полным текстом обращения можно ознакомиться на официальном сайте Президента России.


Орловское Информбюро
25 марта 2020 года
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