Юных орловских авторов приглашают к участию в творческом конкурсе «Поэзия Победы»

Организаторы - московский Музей Победы и Российское военно-историческое общество. Написать стихотворение о героях, попытаться передать чувства бойцов и помочь нашим современникам с помощью поэтического слова перенестись в те грозные годы предлагают орловцам в возрасте от 11 до 25 лет. Для участия необходимо до 21 апреля включительно заполнить форму заявки на официальном сайте конкурса.





Мария Семак

26 марта 2020 года



