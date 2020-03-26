В орловских школах будут созданы центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Работа ведется в рамках национального проекта «Образование».





Это позволит внедрить в 42 сельских школах новые технологии обучения, обеспечить равные условия для получения качественного образования вне зависимости от места проживания детей. А в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» 64 школы оснастят компьютерным и мультимедийным оборудованием.





Мария Семак

26 марта 2020 года



