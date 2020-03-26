В региональном соцстрахе начала работу горячая линия по оформлению больничного дистанционно Это временная услуга, рассчитанная на тех, кто вернулся из-за рубежа.





Телефоны горячей линии – 8-800-302-75-49 или 8(4862)54-81-81.



Чтобы оформить больничный лист, достаточно зайти на сайт Фонда, подать заявление и представить фото документов, подтверждающих выезд. Данные можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан.





Мария Семак

26 марта 2020 года



