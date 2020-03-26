Сегодня в Орловской области будет звучать сирена Жителей просят сохранять спокойствие – это плановая техническая проверка системы оповещения.





С 11 до 13 часов в городских округах и муниципальных районах Орловской области будут звучать электросирены и выносные акустические установки. Это делается для определения работоспособности аппаратуры, готовности технических средств к передаче информации об угрозах различного характера в случае необходимости.





Мария Семак

26 марта 2020 года



