Работники культуры отмечают сегодня свой профессиональный праздник Они готовы нести людям праздник, даже в особом режиме.





Сегодня в области около 700 учреждений культуры. Сейчас из-за угрозы коронавирусной инфекции им пришлось закрыть свои двери для посетителей. Но работа не остановилась - многие запланированные мероприятия перенесены в онлайн.



Тамара Казакова, председатель профсоюза работников культуры Орловской области: Работники культуры это самоотверженные, любящие свою профессию, преданные этой профессии люди. Они приумножают культурное богатство не только нашей области, но и страны.





Надежда Невматулина

25 марта 2020 года



