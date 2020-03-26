В Шаблыкинском районе сотрудники полиции раскрыли кражу бензинового триммера

Местная жительница сообщила в полицию о пропаже бензинового триммера из ее дома, расположенного в селе Петрушково. Со слов заявительницы, сумма причиненного ущерба составила более пяти тысяч рублей.



На месте происшествия было установлено, что злоумышленник проник в жилище, разбив окно. Полицейские выяснили, что к хищению причастен односельчанин заявительницы. Бензиновый триммер он успел продать, а вырученные деньги потратил в личных целях. Полицейские установили местонахождение имущества и изъяли его.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области,

в отношении данного гражданина было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





Орловское Информбюро

26 марта 2020 года



