В пьяной компании женщина лишилась кошелька и телефона

В Мценске в полицию обратилась женщина и сообщила о пропаже сотового телефона и кошелька с деньгами в сумме 5200 рублей из ее сумки. Она пояснила, что в ходе распития спиртных напитков в компании уснула, а когда проснулась, не обнаружила своего имущества.



Полицейские выяснили, что к хищению причастна гражданка 1973 года рождения, находившаяся в компании с заявительницей. Так, женщина, воспользовавшись ситуацией, украла имущество из сумки потерпевшей. Деньги она потратила в личных целях. Сотрудники полиции разыскали и изъяли похищенный мобильный телефон.



В отношении данной гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

26 марта 2020 года



