Два предприятия на территории области запускают производство медицинских масок

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Два предприятия на территории области запускают производство медицинских масокОб этом губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал во время прямого эфира в Instagram.
Кроме того, в субботу, 28 марта, запустится тестирование на коронавирус для граждан, не имеющих оснований для внеплановых проверок. Оно будет проходить на базе поликлиник №2 и №3, а также поликлиники больницы им. Боткина, с 10 до 14 часов. Всего в регионе есть более 2000 тест-систем, каждая расчитана на 100 человек. Тестирование будет проводиться бесплатно.
В регионе по-прежнему зарегистрировано два случая заражения коронавирусом - речь идет о супружеской паре, которая прилетела недавно из Чехии. Их состояние удовлетворительное, осложнений нет.
Всего в Орловской области под наблюдение попали 658 человек. За последние сутки добавился 101 житель региона. В это число входят 11 человек, находящийся на карантине в больнице им. Боткина. 180 человек снято с наблюдения, 52 из них за последние сутки, сообщил глава региона.
Артемий Лукьянчиков
25 марта 2020 года