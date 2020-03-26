Василий Новиков: Два депутата Орловского горсовета находятся на самоизоляции

Речь идет о Владимире Строеве и Эдуарде Трояновском. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Орла Василий Новиков.

В данный момент в Орле проходит 65 заседание горсовета. По всей видимости, оба депутата там не присутствуют.

Накануне мэр Орла Василий Новиков сообщил на своей странице в Facebook о том, что Владимир Строев и Эдуард Трояновский находятся на самоизоляции.