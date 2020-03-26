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Василий Новиков: Два депутата Орловского горсовета находятся на самоизоляции

Речь идет о Владимире Строеве и Эдуарде Трояновском. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Орла Василий Новиков.


В данный момент в Орле проходит 65 заседание горсовета. По всей видимости, оба депутата там не присутствуют.
 
Накануне мэр Орла Василий Новиков сообщил на своей странице в Facebook о том, что Владимир Строев и Эдуард Трояновский находятся на самоизоляции.
 
Василий Новиков: «Друзья, сегодня меня буквально завалили сообщениями, что некоторые депутаты горсовета были за границей и после своего возращения посещали здание городской администрации. В частности речь идет о Владимире Владимировиче Строеве. Хочу развеять этот слух. Действительно, депутат был в Чехии. По прибытии в Орел, он сразу же самоизолировался, сдал все необходимые анализы. Сегодня, в ходе телефонного разговора, Владимир Владимирович сообщил мне, что пришли результаты. К счастью - отрицательные. Однако, как сознательный гражданин, оставшиеся три дня, он проведет дома. На сессии его не будет. Не будет завтра и Эдуарда Трояновского, который тоже самоизолировался, приехав из Испании».



Орловское Информбюро
26 марта 2020 года
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