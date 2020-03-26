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В Орле в результате ДТП двое подростков оказались в больнице
25 марта в 19:40 водитель, управляя автомобилем «Рено Сандеро», следовал по межквартальному проезду и в районе дома № 16 по ул. Машкарина, при повороте налево, допустил столкновение с мотоциклом «Кобра Кроссфайер», который следовал прямо. Мотоциклом управлял 17-летний водитель, сзади находился 15-летний пассажир. В результате столкновения с «Рено» мотоцикл наехал на стоящее транспортное средство «Шевроле Лачетти».
В результате ДТП водитель мотоцикла и его пассажир получили телесные повреждения. Оба госпитализированы в ДОКБ.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 23 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы, 3 человека погибли
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Орловское Информбюро
26 марта 2020 года