В Орле в результате ДТП двое подростков оказались в больнице

25 марта в 19:40 водитель, управляя автомобилем «Рено Сандеро», следовал по межквартальному проезду и в районе дома № 16 по ул. Машкарина, при повороте налево, допустил столкновение с мотоциклом «Кобра Кроссфайер», который следовал прямо. Мотоциклом управлял 17-летний водитель, сзади находился 15-летний пассажир. В результате столкновения с «Рено» мотоцикл наехал на стоящее транспортное средство «Шевроле Лачетти».

В результате ДТП водитель мотоцикла и его пассажир получили телесные повреждения. Оба госпитализированы в ДОКБ.