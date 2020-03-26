Мотоциклисты в Орле открывают сезон ДТП

Накануне вечером двухколесная машина под управлением несовершеннолетнего водителя попала в аварию в Заводском районе. Медики госпитализировали двоих пострадавших – самого мотоциклиста и его пассажира.

Два легковых автомобиля и мотоцикл – таков перечень транспортных средств, угодивших в ДТП на улице Машкарина. Из двух машин одна и вовсе стояла на парковке.



Ольга Володина, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Водитель автомобиля «Рено Сандеро» двигался со стороны улицы Комсомольской по улице Машкарина, в районе дома № 16 при повороте налево не уступил дорогу несовершеннолетнему мотоциклисту. В результате ДТП мотоцикл врезался в стоящую припаркованную автомашину. Водитель и пассажир мотоцикла получили телесные повреждения и были госпитализированы».



По словам инспекторов, несмотря на то, что юноша за рулем мотоцикла не достиг возраста водителя и не имел прав, виновником ДТП будет считаться не он. Примет ли административное расследование уголовный характер, зависит от самочувствия пострадавших. Однако родителей несовершеннолетнего мотоциклиста все равно ждут неприятности.



А у сотрудников службы эвакуации на мотоциклы минувшим вечером был «урожай». Практически в одно и то же время в одном квартале города были эвакуированы сразу два мотоцикла.