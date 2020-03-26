На Орловщине продолжают обезвреживать боеприпасы времен войны

Накануне сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Глазуновский район, где и изъяли и уничтожили один снаряд калибра 150, одну минометную мину калибра 82 мм и две 50-мм минометные мины. В Ливенском районе были обезврежены три минометные мины калибра 82 мм.

За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 155 раз, из них – 128 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 27 – на различные происшествия.