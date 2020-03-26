В Орловском районе горел сухостой. Погиб 70-летний мужчина

В 13:57 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о том, что, предположительно, в результате сжигания сухой растительности в деревне Бобровка Орловского района погиб мужчина 1950 года рождения. Обстоятельства происшествия уточняются.

За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 155 раз, из них – 128 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 27 – на различные происшествия.