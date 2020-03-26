В Орловской области продолжают гореть нежилые дома

МЧС сообщает о таких ЧП практически каждый день.

В 14:40 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании нежилого дома и надворных построек в селе Промклево Дмитровского района. В результате пожара нежилой дом выгорел по всей площади – 54 квадратных метров, кровля обрушилась. Три надворные постройки сгорели полностью на общей площади 36 квадратных метров.

В 14:44 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании нежилого дома в переулке Раздольном в городе Орле. В результате пожара нежилой дом выгорел по всей площади – 54 квадратных метров, кровля обрушилась.

Причины пожаров и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.

За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 155 раз, из них – 128 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 27 – на различные происшествия.