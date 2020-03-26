В Орловской области 478 человек находятся в изоляции

Симптомы есть у 11. Эти люди - на больничном карантине. У двух жителей региона заболевание коронавирусом подтвердилось.

Такие данные озвучил глава региона, во время ежедневного общения с жителями области в Интернете. И чтобы максимально снизить риск распространения инфекции, в эту субботу в областном центре состоится бесплатное тестирование, пройти которое могут все желающие.

Также губернатор прокомментировал обращение президента к россиянам, в котором были озвучены антикризисные меры по борьбе с коронавирусом, поддержки материнства и детства, а также ряд других важных направлений, отметив, что все поставленные Владимиром Путиным задачи будут выполнены.